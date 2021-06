Os Hemonúcleos de Barra Mansa e de Volta Redonda há alguns meses estão com carência de sangue em estoque para atender às demandas dos municípios. No dia 14 de junho é comemorado o Dia Internacional do Doador de Sangue e a Realize Educação promoverá uma campanha para incentivar os novos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade de Ensino à Distância. Aqueles que doarem poderão ganhar até 60% de desconto para completar o Ensino Médio.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Realize Educação e doadora de sangue há mais de 20 anos, Carol Heiz, o objetivo da campanha é unir o incentivo à doação e também à conclusão dos estudos para pessoas acima de 18 anos. “Sou doadora e sabemos que nosso gesto pode salvar vidas. Hoje podemos doar e amanhã poderemos precisar, por isso a importância de conscientizarmos novos voluntários”, explicou Carol.

A coordenadora do Hemonúcleo de Barra Mansa, Thais Mendes, falou um pouco sobre a necessidade da doação espontânea. “A doação regular é importante para ajudar a manter o estoque de sangue, já que a saída é muito alta. Precisamos de doações espontâneas e somente 30% dos nossos voluntários são desta categoria. Existe uma demanda enorme”.

O Hemonúcleo tem funcionado de acordo com as normas impostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à Covid-19. A unidade só atende doadores que estejam de máscara e também estabelece o distanciamento social por meio de cadeiras intercaladas, que são sanitizadas após o término da coleta. Além disso, a recepção disponibiliza dois totens de álcool gel para higienização das mãos.

A coordenadora do hemonúcleo de Volta Redonda, Marcelle Alves, afirmou que há falta de todos os tipos sanguíneos, porém, neste momento, o “O positivo”, “O negativo” e o “A positivo” apresentam os estoques mais baixos. “Mas, isto é variável. Precisamos de sangue de todos os tipos”, falou Marcelle.

O hemonúcleo de Volta Redonda funciona das 7h às 12h, de segunda a sexta-feira, anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), no bairro São Geraldo. E, além do próprio hospital, atende ainda à outras três unidades dentro do município e mais duas em cidades vizinhas.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa, no Centro. O atendimento é realizado sem agendamento prévio e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h.

Informações sobre sobre o EJA EAD:

https://linktr.ee/realizesecomdiplomas

Requisitos para ser doador (a):

-Estar em boas condições de saúde;

-Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já

tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade;

-Pesar no mínimo 50 kg;

-Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

-Estar alimentado (se comer alimentos gordurosos é necessário aguardar por 3 horas antes de doar);

-Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato, emitido por órgão oficial;

-Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

-Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina de Oxford (AstraZeneca).