A delegacia de Angra dos Reis informou que, no sábado (dia 28), dois homens tiveram uma discussão por causa de política no bairro Jacuecanga e um, de 37 anos, feriu o outro, de 50 anos, com uma faca, na região do pescoço. O ferido foi atendido no Hospital Geral da Japuíba, sendo liberado no mesmo dia.

No entanto, segundo a polícia, no dia seguinte, o agressor voltou à casa da vítima, novamente portando uma faca e lhe fez ameaças. O suspeito foi preso na última segunda-feira (dia 31) com uma ordem judicial e vai responder por tentativa de homicídio.