O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, participou, nesta terça-feira (dia 1º), da reunião com o Conselho Regional de Turismo da Região das Agulhas Negras, que aconteceu em Resende. Na ocasião, foram ouvidas as demandas dos representantes dos municípios dessa área, apresentadas as ações da Setur-RJ para o desenvolvimento do turismo no interior fluminense e visitada a rodovia 163, que está passando por intervenções.

Entre as várias solicitações apresentadas pelos conselheiros do Conretur, estão investimentos nas rodovias estaduais que cortam os destinos turísticos da Região das Agulhas Negras. Segundo o secretário Gustavo Tutuca, o pleito é de extrema importância para o desenvolvimento do turismo da região.

“A estrada RJ 163, mais conhecida como Capelinha-Mauá, por exemplo, é muito importante para o desenvolvimento do turismo da região das Agulhas Negras e está passando por um grande processo de reformas. São mais de R$ 50 milhões que o Governo do Estado aplica nesta rodovia que vai ser fundamental na retomada do turismo”.

Foram apresentadas, ainda, solicitações referentes à inclusão das doze Instâncias de Governança Regionais no Conselho Estadual de Turismo, o andamento do projeto de Sinalização Turística, com a implantação de placas da Região das Agulhas Negras, a capacitação para os conselheiros direcionada à elaboração de projetos e captação de recursos para o setor, a parceria para investimentos do Estado em projetos de saneamento básico nos destinos turísticos e apoio financeiro para a realização de eventos turísticos regionais, dentro dos novos protocolos de segurança sanitária.

“A missão primordial da secretaria, como órgão estadual de Turismo, é estar próximo aos municípios, ouvindo as necessidades, auxiliando em ações e ajudando na concretização de projetos que incentivem o setor. Poder participar de um encontro onde todos os representantes da região estão presentes é extremamente gratificante, porque a interação entre os poderes estadual e municipal é aprofundada, facilitando a sinergia e a resolução de várias demandas”, finalizou Tutuca.