Morreu neste sábado (dia 12) o ex-prefeito de Barra Mansa (RJ), Roosevelt Brasil. Segundo informações da Santa Casa, ele passou mal durante a tarde e chegou a ser levado para a unidade, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Prefeito de Barra Mansa por dois mandatos, entre 2001 e 2008, Roosevelt era engenheiro civil e estava atuando como presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).

Ele deixa a esposa Tânia Brasil, filhos e netos. O velório dele será restrito à família e vai acontecer na noite deste sábado, em uma igreja evangélica do bairro Ano Bom.

O prefeito Rodrigo Drable decretou luto oficial por três dias no município e a Prefeitura de Barra Mansa emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito.

A Prefeitura de Barra Mansa recebe com pesar a notícia do falecimento do ex-prefeito Roosevelt Brasil aos 62 anos, no fim desta tarde de sábado, 12 de junho.

Roosevelt atuou como prefeito por 8 anos, de 2001 a 2008. Formado em engenharia civil, atualmente era conselheiro da Agenersa (Agencia Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro).

O ex gestor municipal foi levado ao hospital Santa Casa de Misericórdia, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele deixa a esposa Tânia Brasil, filhos e netos.

O Prefeito Rodrigo Drable e todos os servidores do município lamentam a perda e prestam suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos.

Devido ao ocorrido, o chefe do Executivo decreta luto de três dias no município de Barra Mansa.

