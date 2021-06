Morreu neste sábado (dia 13), por complicações causadas pela Covid-19, o professor de Educação Física e coordenador de Esportes do Clube dos Funcionários, Marcelo da Silveira Chaves, o Marcelão, de 66 anos.

Ex-atleta de Handebol, Marcelão recebeu homenagem da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, que emitiu nota de pesar. Ele deixa a mulher, Tia Bia, e os filhos André e Maria Martha.

O presidente do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin, lamentou a morte de Marcelo. “Ele sempre foi muito querido por todos, sempre prestativo e um excelente profissional. Sem dúvidas, vai deixar saudades para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Meus sentimentos a toda família e amigos”, disse o presidente do clube.

Em seu perfil do Facebook, Maria Paula Tavares, a Paulinha, ex-secretária de Esportes de Volta Redonda, publicou uma homenagem ao profissional. “Marcelão deixa sua marca em Volta Redonda, abriu o caminho para todos nós, por tamanha dedicação ao desenvolvimento do esporte na região e estado, graças a sua atuação destacada no UniFOA, CSN , SMEL – PMVR e Clube dos Funcionários. Todo meu carinho a querida Tia Bia , Dedé , Maria Martha e a todos os familiares”, escreveu Paulinha.