Uma das maiores preocupações dos moradores do bairro Retiro e região tem sido a situação da Praça Abelino Correlo Gonçalves. O local é apontado como ponto de venda e uso de drogas, dormitório para pessoas em situação de rua, e, foi também, o lugar em que em abril desse ano uma mulher esfaqueou um homem que veio a falecer.

Diante desse cenário, o vereador Hálison Vitorino (PP), apresentou, no dia 01 de junho, uma Emenda Aditiva Impositiva, de Nº102, à Lei Orçamentária do município de Volta Redonda, pedindo a criação de um posto da Guarda Municipal na praça. Já houveram tentativas de revitalização do espaço, mas com o tempo as pessoas voltam a utilizá-lo para praticar crimes e amedrontar a população.

“Eu nasci e cresci exatamente naquela região e fico muito triste de ver uma praça tradicional e central sendo mal utilizada e amedrontando os moradores e comerciantes. Não dá pra aceitar o que vem acontecendo ali. Com o posto dentro da praça, acredito que teremos resultados. E além disso, se julgarmos necessário, também vamos propor a retirada da cobertura como foi feito na Vila Cecília. A prefeitura oferece acolhimento e assistência a quem deseja se abrigar. No fundo da praça não é lugar para se esconder e cometer irregularidades”, diz Hálison.

A emenda, segundo o vereador, já conta com o apoio do Comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista, e do prefeito da cidade, Antônio Francisco Neto.

“Eu levei essa proposta pessoalmente ao Comandante da GMVR, João Batista, e ao prefeito Neto, a quem quero agradecer. Ambos demonstraram muito interesse em somar forças para resolver de vez esse problema no Retiro.”

Mais segurança na cidade

Na última quinta-feira (dia 24), o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), anunciou em reunião com o secretário estadual da Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, o projeto “VR Mais Segura”.

Nele, a cidade fará a aquisição e instalação de 581 novas câmeras de segurança. O projeto também prevê a reativação das cabines da PM na cidade, em parceria com a corporação.