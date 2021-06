O deputado estadual e secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, realizou nesta sexta-feira (dia 25) uma série de reuniões nas cidades de Piraí e Pinheiral, no Sul Fluminense. Acompanhado pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), Thiago Pampolha, foram debatidos os temas: as remediações de aterros sanitários, saneamento rural e turismo sustentável para a região.



“Prezar pelo cuidado ao meio ambiente e aos recursos naturais das cidades é muito significativo para o turismo, e toda uma cadeia produtiva de profissionais. As cidades que estão engajadas no turismo sustentável só terão frutos e atrairão novos turistas, disso tenho certeza”, destacou Gustavo Tutuca.

Durante o encontro, o prefeito de Piraí, Tutuca, que é pai do parlamentar e seu pai, e o secretário municipal do Ambiente, Júnior Rocha, conheceram um pouco mais sobre as propostas que irão contemplar a cidade. O chefe do Executivo piraiense solicitou ao secretário do Ambiente a parceria para o encerramento do aterro sanitário do município.

Estiveram ainda presentes os membros do Comitê Guandu: o Diretor Geral e representando a Firjan, Paulo de Tarso de Lima Pimenta; e a Diretora Executiva e subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da SEAS, Ana Larronda Asti.

Tutuca, Pampolha e Ednardo lançam ‘Limpa Rio’, em Pinheiral

Após a reunião, Tutuca e Pampolha foram para a cidade de Pinheiral para o lançamento do projeto ‘Limpa Rio’ no Córrego das Palmeiras, que atende os bairros das Palmeiras, Rolamão e Varjão. As ações do Limpa Rio são fundamentais para evitar alagamentos e enchentes, e reduzir o impacto das fortes chuvas.



Segundo levantamento da secretaria do Ambiente, no ano passado, foram retirados 1 milhão e 198 mil metros cúbicos de sedimentos de 79 rios e canais localizados em 20 cidades fluminenses.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), destacou a importância do ‘Limpa Rio’ para a preservação do meio ambiente. “A gente foi atendido no início de 2017, é um córrego importante que corta três bairros da cidade: Palmeiras, Rolamão e Varjão. E estamos muito felizes por sermos contemplados”, afirmou Barbosa.

Além desse projeto, os secretários do Estado de Turismo e do Ambiente participaram da assinatura do termo aditivo do convênio das obras do Parque Fluvial do Médio Paraíba de Pinheiral. O espaço é destinado ao lazer e a prática de esportes ao ar livre junto a natureza. As autoridades ainda plantaram novas mudas de árvores no Parque Fluvial da cidade.

Foto: Divulgação