A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (dia 8), a Operação Pronta Emergência II que apura irregularidades em contratos públicos, celebrados pelo IPUB/UFRJ – Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ação conta com a participação de 52 policiais federais que cumprem dois mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói.

Segundo a PF, as investigações indicam que servidores do IPUB/UFRJ, em troca do recebimento de vantagens indevidas, se associaram criminalmente aos empresários representantes das empresas favorecidas, a fim de direcionar diversas contratações.

Nas irregularidades verificadas na montagem dos processos de licitação estão: a) cotações fictícias, superfaturadas e com empresas integrantes da organização criminosa; b) elaboração de estudo técnico preliminar (ETP) pelas próprias empresas, sendo posteriormente preenchidos no IPUB/UFRJ; c) direcionamento da contratação mediante pagamento de vantagens indevidas aos servidores. Além disso, há fortes indícios de que as empresas participantes do esquema pertencem aos mesmos indivíduos.