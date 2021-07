O prefeito Tutuca recebeu na manhã desta quinta-feira (dia 8), em seu gabinete, a visita do deputado federal Christino Áureo. O parlamentar, mais uma vez, colocou seu mandato à disposição para continuar ajudando o governo municipal. Recentemente, como forma de mostrar o compromisso assumido com Piraí, a cidade foi contemplada, por meio de emenda parlamentar do deputado, com quatro Volkswagem Fox zero quilômetro. Os veículos estão sendo utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além dos veículos, o deputado destinou recursos para custeio, infraestrutura e combate à pandemia na área de saúde, além de outras emendas para a reforma do grêmio poliesportivo, para calçamento de ruas e compras de equipamentos.

“Todos sabem do meu amor e compromisso com Piraí. Não medirei esforços para continuar apoiando ao município buscando melhorias para todos. Estou sempre atento às demandas da Câmara Municipal, em especial dos vereadores Prico, Batata, Junior Dentista e de todas as lideranças da cidade, como o prefeito Tutuca. Nós estamos sempre buscando formas para colaborarmos com o desenvolvimento do município, fazendo com que Piraí avance ainda mais”, disse o deputado.

Christino Áureo afirmou que vai liberar mais ajuda para o município, em diversas áreas. Hoje, por exemplo, ele levou par a visita a superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Rio de Janeiro, Stella Romanos. O objetivo é conhecer as demandas no setor e viabilizar emendas e recursos para atendê-las.

Tutuca aproveitou o encontro para agradecer ao deputado os esforços para ajudar na retomada do crescimento de Piraí. “Christino sempre foi e sempre será um parceiro de Piraí. Nossa cidade precisa voltar a crescer e isso só será possível com apoios e parcerias, como essa do deputado Só temos a agradecer o empenho e a ajuda”, frisou o prefeito. O encontro contou ainda com a presença dos vereadores Batata e Prico.