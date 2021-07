Um homem, de 32 anos, morreu na manhã deste sábado (dia 10), após se envolver em um acidente na Rodovia Rio-Santos, na altura da Vila Histórica de Mambucaba, em Paraty. O acidente, ocorrido no km 532, envolveu um Chevrolet Astra, dirigido pela vítima, um Fiat Uno e um ônibus da empresa Real Brasil.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito fluía com lentidão no local no momento desta publicação. Ainda não há informações precisas a respeito de outros feridos e das circunstâncias do acidente. Foto: Redes sociais