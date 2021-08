Morreu no início da tarde desta terça-feira (dia 3) , na Santa Casa de Barra do Piraí, Ronaldo Brandão da Silva Filho, o Russão, de 36 anos. Ele foi baleado no final da noite da última segunda-feira, na Travessa Ernesto Francisco, no Centro de Barra do Piraí.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima ferida no peito e no braço. Antes de ser levado ao hospital, Russão disse aos agentes os nomes de quem teria atirado nele: Felipe Ferreira Alves, o Felipinho, e outro que conhecia apenas pelo apelido de “Tbm”.

Também aos policiais militares, a companheira de Russão, Thaís Félix Rodrigues, afirmou que dois homens chamaram a vítima até a porta para pegar uma quantidade de drogas. Ela disse ainda que, pouco depois, ouviu os tiros e encontrou Russão ferido, caído no mato.

Ela o levou para outra casa pertencente à sua família, onde aguardou a chegada da Polícia Militar e do socorro. O caso já está sendo investigado pela delegacia de Barra do Piraí.