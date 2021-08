Um homem de 28 anos e outro de 22 foram presos na madrugada da terça-feira (dia 3) em Resende, acusados de sequestrar, roubar e ainda tentar matar a mulher de um policial militar. Foi o próprio marido da vítima, que, preocupado porque ela não chegava em casa, depois de ir à igreja, conseguiu localizar o carro dela com os suspeitos. Um dos envolvidos conseguiu fugir.

Segundo a PM, a mulher foi rendida quando saía da igreja, no bairro Itapuca, na região da Grande Alegria. Eles entraram no Fiat Idea e seguiram com a mulher até um sítio perto de um cemitério particular no distrito de Bulhões. A vítima teve as mãos amarradas, a boca amordaçada e, caracterizando a tentativa de homicídio, o nariz tapado para que não conseguisse respirar.

Depois de tentar falar com a esposa várias vezes, o policial militar pediu ajuda à corporação e seguiu para o bairro Itapuca. No caminho ele viu o carro com três suspeitos dentro, próximo à rodoviária, no bairro Paraíso. Quando ele tentou a abordagem, os três correram, cada um numa direção. O PM chegou a disparar um tiro contra um deles, mas não acertou. Outros policiais que já estavam mobilizados conseguiram deter os dois homens, um deles com a chave do carro da vítima nas mãos.

Enquanto a dupla era levada para a delegacia, o policial militar recebeu uma ligação de sua mulher. Ela contou que havia conseguido desvencilhar as mãos amarradas e conseguiu um aparelho de uma pessoa que passava pela estrada de Bulhões para entrar em contato com ele. Na delegacia, foi descoberto que os bandidos obrigaram a mulher a fazer uma transferência de dinheiro por PIX para a conta de um deles. Também foi constatado que um dos criminosos estava em liberdade havia apenas 30 dias.