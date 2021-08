Na tarde desta terça-feira (dia 17), a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, e em parceria com o 28º Batalhão da Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Conselho Comunitário de Segurança do município, realizou uma reunião no auditório do UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) com a finalidade de discutir o retorno da Ronda Escolar.

A reunião contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima, do secretário de Educação Marcus Barros, do vereador e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, Jeferson Mamede, do Major Marcos, representante da Tenente-coronel Andréia Campos, que não pode comparecer, do capitão da 2ª Cia da Polícia Militar, Marcelo Tavares e do Comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente.

Segundo a vice-prefeita Fátima Lima, é muito importante estreitar o relacionamento da educação com as forças de segurança. “A presença mais próxima da polícia e da Guarda com os alunos é essencial para a orientação sobre a prevenção de drogas e também para a segurança dos alunos no entorno escolar, deixando os familiares mais tranquilos e até mesmo os alunos, porque nós sabemos que infelizmente o tráfico tenta fazer essa abordagem próxima as escolas e nós queremos evitar esse tipo de coisa”, afirmou.

O capitão Marcelo Tavares, comandante da 2ª Cia da Polícia Militar, falou sobre a ação. “Iniciamos hoje os trabalhos do Conselho Escolar de Segurança com o objetivo de intensificar o patrulhamento preventivo relativo a segurança das escolas, viabilizando um ambiente seguro para os alunos, professores e a todos os profissionais envolvidos na educação. A PM se coloca à disposição para, em parceria com a Guarda Municipal, realizar um trabalho que minimize os problemas de Segurança Pública no entorno das escolas estaduais e municipais”.

Marcus Barros, secretário de Educação, reforçou a importância da ronda escolar. “Essa interlocução entre a Secretaria e a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, para implantar novamente a ronda escolar, é de extrema importância, porque ela é fundamental para manter a segurança dos nossos alunos, professores, funcionários e a segurança no entorno da escola, principalmente nos horários de entrada, recreio e saída. Gostaria de agradecer a PM e a Guarda pelo empenho, nós contamos muito com o apoio deles nessa interlocução”.

O vereador Jeferson Mamede se mostrou contente com a reunião e com o prefeito da cidade. “Eu quero destacar que participar dessa reunião me trouxe muita satisfação, sou entusiasta da segurança pública e da área de educação e essa integração é um trabalho que busca diminuir a vulnerabilidade dos jovens, aplicando medidas de prevenção e combate a violência. Estou muito feliz por esse momento e quero destacar também a importância dada pelo nosso prefeito Rodrigo Drable, que vem buscando priorizar a segurança pública, fez diversos investimentos na modernização da frota, dos equipamentos, na aquisição de novos instrumentos que possibilitaram a Guarda Municipal a trabalhar cada vez melhor para a nossa cidade. Tenho certeza que somando esforços, isso tudo dará certo”, concluiu.