Quem quiser consultar, parcelar ou pagar débitos de multas, IPVA, DPVAT ou taxa de licenciamento agora pode fazê-lo pelo WhatsApp, de forma gratuita. Para isso, basta enviar uma mensagem para o número 55 11 4949-5983 ou entrar no site do Detran-RJ (ir em Infrações/ “Pagamento de Débitos”/ “Parcelamento de Multas (cartão)”), informando a placa e o Renavam do veículo. Depois disso, o usuário poderá pagar os débitos à vista (usando o Pix, sem taxa) ou parcelado – em até 12 vezes no cartão de crédito. O serviço é oferecido por uma empresa credenciada ao Detran, sendo rápido e seguro.

Após adicionar o número no WhatsApp, a empresa pedirá a placa e o Renavam do veículo sobre o qual o usuário deseja ter informações e disponibilizará a lista de débitos, com o motivo, o valor e a data de vencimento de cada um deles. O usuário poderá optar por pagar um ou mais débitos. Depois, receberá os recibos de pagamento pelo próprio WhatsApp. Se não quiser pagar, poderá deixar o número salvo para novas consultas.

O processo é totalmente automático e sem intervenção manual. A resposta sai em apenas alguns segundos, e o pagamento, por Pix ou parcelado no cartão de crédito, é ágil e eficiente. Uma oportunidade para reorganizar as finanças e evitar a inadimplência.

Veja como fazer:

• Envie mensagem diretamente pelo celular 55 11 4949 5983 ou acesse o site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br).

• Clique no menu “Infrações”.

• Escolha o item “Pagamento de Débitos”.

• Em seguida “Parcelamento de Multas (cartão)”.

• Se estiver no site, clique no link da Zapay, credenciada para o serviço.

• Em ambos os casos, é preciso ter os dados pessoais do proprietário e do veículo, como placa e Renavam, para ter acesso à consulta de débitos.

• Em seguida serão disponibilizados todos os débitos que podem ser parcelados.

• Selecione os débitos que gostaria de quitar e, em seguida, faça o pagamento via cartão de crédito (em até 12x) ou Pix.