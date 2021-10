A figura do empresário Sérgio Loureiro, fundador da Transporte Excelsior, está eternizada na sede da empresa, localizada na divisa de Barra Mansa com Volta Redonda. Na quarta (dia 29) foi instalada a estátua do presidente de honra do grupo.

O local escolhido para fixar a estátua é o mesmo que Seu Sérgio, como era conhecido, costumava sentar para observar a frota e conversar com funcionários.

“Sérgio Loureiro será sempre lembrado por aqueles que o conheceram e viverá eternamente no coração dos que o amam”, registrou o perfil da empresa nas redes sociais. “Meu herói!”, comentou na postagem Rogério Loureiro, um dos três filhos do empresário.

A peça foi esculpida pelo artista plástico Léo Santana, o mesmo que fez a do poeta Carlos Drummond de Andrade, na orla de Copacabana. Aos 83 anos, Seu Sérgio morreu em dezembro do ano passado por complicações da Covid-19.

Em setembro, o fundador da Transporte Excelsior recebeu outra homenagem. O Viaduto Cidade do Aço, localizado na Rodovia dos Metalúrgicos e que corta a Via Dutra, altura do km 94, em Volta Redonda, passou a denominar-se Viaduto Empresário Sérgio Sales Loureiro. A homenagem, aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada em 3 de setembro pelo prefeito Neto (DEM).

Trajetória

Sérgio Loureiro começou sua trajetória na Transportadora Excelsior depois que o pai, João Loureiro, comprou um caminhão para prestar serviços à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ele próprio trabalhava como motorista. Até que, em 13 de março de 1960 foi fundada a Transportadora Excelsior. Sérgio assumiu a presidência da empresa 10 anos depois, dando prosseguimento ao processo de expansão do grupo.

