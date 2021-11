A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pede aos moradores da cidade com mais de seis meses de idade a se vacinarem contra o vírus Influenza, causador da gripe. As doses da vacina estão sendo disponibilizadas para quem ainda não se vacinou neste ano, em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF).

A secretaria de Saúde, no entanto, ressalta que há poucas vacinas e que novas remessas já foram solicitadas ao estado do Rio. As doses serão aplicadas até o fim do estoque disponível. O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista, Carlos Vasconcellos, ressaltou que quem já tomou a vacina da gripe este ano não precisa se vacinar novamente, apenas as pessoas que não receberam a dose.

Para receber a vacina é necessário apresentar a caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF. As unidades funcionam das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atender a população, até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra gripe para toda a população a partir de seis meses de idade. Quem faz parte do grupo prioritário deve se vacinar o quanto antes. São considerados grupos prioritários: crianças acima de seis meses de idade, idosos, gestantes, puérperas e profissionais de saúde.