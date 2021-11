Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias prenderam, neste domingo (dia 28), um homem pelo crime de homicídio qualificado cometido contra sua filha, de 5 meses. Ele foi capturado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após monitoramento do serviço de inteligência da unidade.



Segundo os agentes, o criminoso já estava sendo investigado por crimes relacionados à violência doméstica contra sua companheira, que saiu de casa após ser ameaçada de morte. O homem ameaçou, inclusive, matar a filha caso a mulher procurasse a polícia para notificar as agressões sofridas durante o relacionamento. No último dia 26, ele pegou a criança e, durante uma crise de raiva porque ela não parava de chorar, jogou a menina no chão. A bebê foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



Em depoimento, o homem confessou o crime friamente. Contra ele também foi cumprido um mandado de prisão por perseguição contra a companheira. Ainda de acordo com os policiais, ele é usuário de drogas e já foi preso por tráfico de entorpecentes.

Divulgação PCERJ