O corpo do colunista Mário Sérgio Costa, do jornal Diário do Vale, está sendo velado na manhã desta terça-feira (dia 7) na Câmara Municipal de Volta Redonda (e não no Portal da Saudade, como divulgado no site da Prefeitura). Mário Sérgio morreu na tarde de segunda-feira (dia 6), aos 67 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele estava em casa, no bairro Laranjal.

Mário Sérgio era formado em odontologia em Campos e iniciou na região no colunismo social no jornal Opção. Ao longo de sua trajetória, promoveu diversos eventos sociais na cidade, reunindo autoridades, empresários e outras pessoas famosas na região.

Nas redes sociais, moradores de Volta Redonda e cidades vizinhas lamentaram a notícia: “Como assim? Mentira, isso não é possível. Pessoa maravilhosa, educadíssimo. Um ser humano maravilhoso de trabalhar. Me recuso a acreditar nessa notícia”, disse inconformada uma internauta. Uma outra pessoa define a morte de Mário Sérgio como uma “perda irreparável”. “Triste demais, sempre cavalheiro e muito gentil”, citou em meio a diversos outros comentários sobre o falecimento.