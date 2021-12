Um acidente entre uma viatura do GAT (Grupamento de Ações Táticas) da Polícia Militar e uma motocicleta deixou um rapaz, de 27 anos, ferido na noite dessa segunda-feira (dia 6), em Volta Redonda. A batida aconteceu no cruzamento entre as ruas Washington Luiz e Venceslau Brás, no bairro Dom Bosco. O motociclista, identificado como Shanderson Diogo Silva de Oliveira Gama, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista com traumatismo craniano. Ele chegou à unidade desorientado e passa por avaliação neurológica. Já a motocicleta foi multada e apreendida por estar com placa adulterada com um pedaço de fita isolante.



O acidente, cujas circunstâncias ainda não foram esclarecidas, gerou confusão, que foi compartilhada em vídeos através das redes sociais. Nas imagens é possível ver diversas pessoas revoltadas e discutindo com os agentes.



Foto: Reprodução Redes Sociais