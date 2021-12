Um homem, de 32 anos, foi preso na noite de segunda-feira (dia 6) após esfaquear seu companheiro, em Barra do Piraí. A vítima levou pelo menos nove golpes de faca e está internada na Santa Casa da cidade. O suspeito tentou fugir, mas foi localizado em Barra Mansa, no bairro Cotiara, logo após a tentativa de homicídio. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes, após o homem ter descoberto que seu companheiro estaria se relacionando com um travesti.



O suspeito foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde o caso foi registrado. Ele irá responder por tentativa de homicídio qualificado, cuja pena pode ultrapassar 20 anos. A arma usada no crime, uma faca suja de sangue, também foi apreendida.