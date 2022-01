Na manhã desta quinta-feira (6), o prefeito Eduardo Paes divulgou o calendário de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Segundo as informações divulgadas na rede social, a imunização terá início no dia 17 de janeiro e vai até o dia 9 de fevereiro.

Após divulgar que as crianças de 5 a 11 anos foram incluídas no calendário de vacinação, o Ministério da Saúde informou que as primeiras doses deverão chegar ao país na próxima quinta-feira (dia 13), e está prevista uma remessa com 1,2 milhão de doses da vacina da Pfizer, a única aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até o momento.