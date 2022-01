Um jovem de 23 anos, identificado apenas pelo apelido de Dentinho, suspeito de homicídio, foi preso na noite de quarta-feira (dia 5), em Engenheiro Passos, distrito de Resende.

Ele foi abordado pela Polícia Militar na Avenida das Camélias, no bairro Cohab. Os policiais estavam em patrulhamento e desconfiaram do rapaz. Com ele nada de ilegal foi encontrado, mas quando consultaram o sistema de segurança pública verificaram um mandado de prisão para o suspeito expedido no dia 15 do mês passado, num processo por homicídio qualificado.

Não foram informados dados a respeito do caso, pois o processo se encontra em segredo de Justiça. Ele foi apresentado na delegacia de Resende, onde a ordem judicial foi cumprida.