A Polícia Federal apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (dia 6) cerca de R$ 1,5 milhão de reais, após abordar um veículo na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí.

A ação ocorreu no âmbito da Missão Redentor, e contou com apoio dos policiais federais da Delegacia de Repressão a a Drogas – DRE/RJ, que encontraram a grande quantidade de dinheiro escondido na lataria da caminhonete.

De acordo com as informações obtidas, o dinheiro teria saído de comunidades sob a influência da maior facção criminosa em atuação no Rio.

O dinheiro, o veículo e o seu condutor foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro/RJ, onde foi instaurado inquérito para continuidade da investigação.

MISSÃO REDENTOR

Estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho/2021, e conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.