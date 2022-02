Policiais Civis da 93ª DP prenderam na manhã desta segunda-feira (Dia 7), o ex-bombeiro Carlos Rodrigues dos Santos, de 56 anos. Ele estava foragido desde 28 de maio de 2013, quando o juiz da 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, Ludovico Couto Colacino, expediu mandado de prisão contra o militar, que perdeu a patente de sargento-bombeiro, depois de o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) manter sua condenação após recurso.



O ex-militar foi localizado em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pela equipe do delegado Edézio Ramos. Os agentes aproveitaram uma operação da Polícia Militar na Vila Aliança para entrar na comunidade e cumprir o mandado de prisão de Rodrigues.



Ele foi condenado pelo assassinato da ex-companheira Maria de Fátima Dias Marques, 45 anos, a 17 anos e seis meses de prisão, no dia 19 de abril de 2011. A vítima estava grávida de cinco meses de Rodrigues. O casal já tinha uma filha, que atualmente está com 25 anos.



De acordo com o processo criminal, Maria de Fátima não aceitava a separação pedida por Rodrigues e passou a pressioná-lo, depois que ele saiu de casa para morar com outra mulher. Filha do primeiro casamento de Maria de Fátima e testemunha no julgamento, Juliana Marques confirmou ao juiz que a mãe saiu de casa no dia do crime, afirmando que se encontraria com o bombeiro.



Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, Maria de Fátima foi asfixiada antes de ser jogada no Rio Paraíba do Sul, provavelmente já morta. O corpo dela foi encontrado em 1º de junho de 2004, boiando no rio. A vítima era secretária do então juiz Antônio Carlos Bittencourt, da 2ª Vara Criminal de Volta Redonda.



O réu participou de todos os trâmites do processo em liberdade, inclusive quando recorreu da sentença condenatória. O recurso foi impetrado no TJRJ. O ex-bombeiro fugiu logo após o TJ ter anunciado que manteria sua condenação. Rodrigues está sendo conduzido neste momento para a sede da 93ª DP e, em seguida, ele será encaminhado para o sistema prisional.