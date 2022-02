A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, informa que os agentes da Defesa Civil estão atuando nesta segunda-feira (dia 7), em sistema de alerta total. A medida se deve ao aumento da vazão de Furnas de 404 metros cúbicos por segundo para 456 metros cúbicos por segundo, fato comunicado oficialmente ao órgão no fim desta manhã.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Silva Ramos, em menos de 24 horas é o terceiro aumento da vazão realizado por Furnas. “O nível do Rio Paraíba do Sul está em 3,82 metros e com uma vazão de 738 metros cúbicos por segundo. Com a nova vazão e a previsão de chuvas fortes na região para as próximas horas há riscos de transbordo do Paraíba no município”, destacou o coordenador.

As equipes já estão se deslocando até os bairros onde existem históricos de cheias do Paraíba, como Vila Maria, Saudade, Vista Alegre e Vila Nova, a fim de alertar e orientar os moradores que residem próximo às áreas ribeirinhas.

As ocorrências provocadas pelas chuvas devem ser comunicadas à Defesa Civil através do telefone 199.

Foto: Divulgação