A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa começa nesta segunda-feira (dia 7) a cadastrar os profissionais que trabalham com frete e disponibilizar uma carteirinha com descrição da função, dados da habilitação e da motocicleta em condições de uso. O programa ‘Motoboy Legal’ visa organizar e valorizar a atuação desses trabalhadores no município.

De acordo com a prefeitura, o número de motoboys que atuam no país cresceu 979,8% nos últimos cinco anos, segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada). O aumento também foi registrado em Barra Mansa, principalmente durante a pandemia, onde a demanda por serviços delivery aumentou cerca de 100%, segundo trabalhadores do setor.

Para o secretário de Ordem pública, Capitão Daniel Abreu, o objetivo é ter um controle maior dos entregadores na cidade. “Conseguiremos identificar e valorizar os que atuam da forma correta diferenciando dos que estão fazendo bagunça no trânsito. Também é uma forma do contratante saber que o motoboy está regular. Quem recebe sua encomenda em casa também terá a segurança de que o serviço está sendo realizado por um profissional legalizado”.

Atuando como entregador há dois anos, Fabiano Leite Vieira, de 47 anos, destaca que a procura pelo serviço cresceu 100% durante a pandemia. “Muitas pessoas ficaram desempregadas e começaram a trabalhar como motoboy durante a pandemia; eu fui uma delas. Ao longo deste período a procura pelo serviço delivery praticamente dobrou, o que foi uma saída para muitas pessoas que perderam seus trabalhos”, revelou Fabiano, destacando que o programa Motoboy Legal será uma forma de “impedir a ação de baderneiros que complicam quem trabalha direito”.

Cadastro

Para obter a carteirinha, o entregador deverá comparecer à Secretaria de Ordem Pública, localizada no Parque da Cidade, levando o registro MEI (Microempreendedor Individual), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a motocicleta para ser inspecionada, fotografia 3×4 e comprovante de residência.

“Se tudo estiver regular, o profissional receberá a carteirinha, que será um atestado de que ele trabalha de forma legal; de acordo com o decreto vigente”, destacou Capitão Daniel Abreu.

O cadastro pode ser feito entre 9h e 17h, no Parque da Cidade, que fica na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, n° 1.102, bairro Jardim Boa Vista.

Foto: Felipe Vieira