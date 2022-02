Um acidente ocorrido na manhã de terça-feira (dia 15), na BR-101, a Rio-Santos, resultou na morte de cinco pessoas, entre elas uma criança, e outras duas feridas gravemente.

Uma caminhonete conduzida por um jovem de 20 anos perdeu a direção e bateu violentamente em uma árvore no quilômetro 581, próximo ao Rio dos Meros.

Além do motorista, morreram no local uma mulher de 54 anos e um menino de 6 anos de idade. Uma outra passageira, de 59 anos, chegou a ser socorrida no Hospital Municipal Hugo Miranda, mas também não resistiu. Mais duas pessoas, uma outra mulher que não teve a idade informada e uma jovem de 20 anos foram socorridas no mesmo hospital em estado grave. A mulher veio a óbito na unidade.



De acordo com informações da PRF, as vítimas são de Barra Mansa e, pelo menos duas delas tinham o mesmo sobrenome. O local foi periciado e, até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre as identidades das vítimas fatais.

A Polícia Rodoviária Federal acredita que a causa do acidente tenha sido o excesso de velocidade.