Policiais civis da 1ª DP (Praça Mauá) prenderam, na sexta-feira (dia 18), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, um homem apontado como um dos maiores estelionatários do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele dirige uma rede de empresas estruturadas e utilizadas de forma concatenada para obtenção de vantagens ilícitas. O homem foi capturado em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca.

Pelo menos 15 empresas foram identificadas, a maioria delas de cooperativas habitacionais, empresas de consultoria ou de auto financiamentos de imóveis e veículos automotores. O criminoso anunciava em meios de comunicação que essas empresas faziam financiamentos, inclusive para quem está com o nome negativado nos cadastros de restrição ao crédito.

Nos escritórios das empresas, as pessoas recebiam a informação de que deveriam pagar determinada quantia a título de entrada e depois um determinado número de parcelas iguais e sucessivas até atingir o valor do bem. Após os desembolsos iniciais, os clientes passavam a ter dificuldade até de entrar em contato com a empresa. Os bens prometidos nunca eram entregues, levando a maioria dos clientes a exigir, sem sucesso, a devolução do dinheiro investido.

Pelos cálculos da 1ª DP, a partir de informações passadas pelas vítimas e documentos juntados aos procedimentos, o criminoso teria faturado mais de R$ 3 milhões com os golpes. Ele é investigado em mais de 200 procedimentos na delegacia da Praça Mauá e tem cerca de 300 anotações criminais, quase sempre por estelionato e com o mesmo modus operandi.

Divulgação PCERJ