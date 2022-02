Com o tempo de 12 horas e um minuto, o atleta volta-redondense Magno de Souza Ribeiro, de 52 anos, realizou a mítica travessia do Leme ao Pontal, se tornando o 46º ultramaratonista aquático a concluir o percurso. O desafio é feito pela Swimlpsa, uma Associação que tem a função de orientar os atletas a concluir o desafio com total segurança.

De acordo com a Swimlpsa, são cerca de 36 quilômetros de grandes belezas naturais, onde o nadador pode admirar, por um ângulo privilegiado, algumas maravilhas da cidade do Rio de Janeiro, como o Morro Pão de Açúcar, o Arpoador, as praias do Leme e de Copacabana, o Cristo Redentor, praias da Barra da Tijuca, da Reserva e do Recreio e Pedra do Pontal. “Além da extensão deste percurso, o atleta é submetido a grandes adversidades como fortes correntes, baixas temperaturas na água e fora, presença de águas vivas no mar, vento e ondulações. Características que fazem da travessia do Leme ao Pontal ser considerada uma das mais belas desafiadoras e a maior do Brasil”, define a Associação.

Com o feito, Magno recebeu da Associação a numeração exclusiva e vitalícia LPSA SOLO #46. Nas redes sociais da Swimlpsa, não faltaram elogios à sua performance. “Magno, eu já tinha certeza de que você era um vencedor. Deus te abençoe”, “Parabéns, Magno. Travessia dos brabos!”, “Que sua persistência e planejamento sirvam de exemplo para futuras vitórias, parabéns” foram alguns dos comentários de internautas.

Morador do bairro Bela Vista, Magno é fisioterapeuta e acupunturista na Associação dos Aposentados e Pensionista de Volta Redonda (AAP-VR) e nada desde seus 16 anos. Para o desafio, treinou arduamente durante os últimos 13 meses, o que garantiu a excelência de seu desempenho. Aliás, Magno teve, ao longo dessa trajetória, uma ajuda de peso, com orientações e treino personalizado do ultramaratonista aquático e recordista de títulos nacionais e internacionais, Glauco Rangel. O atleta volta-redondense parece ir pelo mesmo caminho, já que esta foi sua quarta ultramaratona em águas abertas.

“O sentimento é de gratidão. Estou muito feliz de chegar onde cheguei. É preciso acreditar no que a gente é capaz. A sua mente é o seu limite, acredite. Estou muito grato, primeiramente a Deus, pois em vários momentos, durante a travessia, pensei que não fosse conseguir e conversei com Ele, que me deu força e me ajudou. Também sou grato a amigos que fiz nessa jornada de 13 meses. Se não fossem eles, também não conseguiria chegar onde cheguei. Também agradeço às empresas que foram parceiras nesta jornada”, enumerou o atleta.

