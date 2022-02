Um acidente envolvendo dois carros deixou uma mulher, de 51 anos, ferida na manhã deste domingo (dia 20), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O caso foi registrado no cruzamento entre as ruas 41 e 43. Um dos veículos, inclusive, chegou a derrubar um poste de sinalização.

A mulher foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista, que não informou seu estado de saúde. Outros três ocupantes do veículo em que ela estava não sofreram ferimentos, assim como o motorista do outro carro.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Samu e da Guarda Municipal foram acionadas e o local precisou ser isolado, causando lentidão no trânsito.

Foto: Divulgação