Inconformado com o término do relacionamento, um homem, de 43 anos, foi preso na noite de quarta-feira (dia 2) após perseguir, ameaçar e chantagear a ex-companheira, em Barra do Piraí. Foi a própria vítima quem procurou a delegacia da cidade para denunciar o suspeito, com quem terminou a relação há cerca de três anos. Porém, de acordo com seu relato, o homem não se conformava com o fim e vinha, ao longo desse tempo, coagindo a mulher.

Um ação conjunta entre as polícias Civil e Militar conseguiu prender o acusado, no centro da cidade. Ele foi levado para a 88ª DP e vai responder por ameaça com base da Lei Maria da Penha. De acordo com os agentes, o homem já possui anotações por ameaça e lesão corporal.