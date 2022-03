A secretaria de Finanças de Barra Mansa está disponibilizando, de forma digital, os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2022. A ação teve início em fevereiro e os moradores têm até o dia 15 de março para pagamento da primeira parcela ou da cota única.

Quem optar pelo pagamento integral terá desconto de 30%; quem for parcelar também será beneficiado com 15% a menos no valor. Os contribuintes poderão ter acesso às guias para pagamento através do site da prefeitura (barramansa.rj.gov.br). Basta clicar no ícone IPTU, incluir os dados solicitados e fazer a emissão.

De acordo com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, com a emissão on-line, o governo municipal economizou cerca de R$ 300 mil, recurso que será revertido na manutenção da cidade.

“Com a grande adesão da população na campanha, conseguimos economizar uma boa quantia, que será revertida em ações de infraestrutura, como as operações tapa-buracos, e investiremos em melhorias na Educação e Saúde. Além do que, o meio ambiente agradece”, destacou Leonardo.

Aos moradores cadastrados em programas sociais, como o Bolsa Família e o ‘Minha Casa, Minha Vida’, serão disponibilizadas ilhas de impressão gratuita em pontos de atendimento no Saae, no Centro Administrativo Municipal ou na Subprefeitura da Região Leste.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, através dos e-mails: atendimentoger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br ou pelo suporteportaliptu@barramansa.rj.gov.br.

