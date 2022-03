Um casal foi atacado a tiros na noite de sábado (dia 26), no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Daniel Vitorino Nascimento, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital. Já sua namorada, de 25 anos, foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista.

O fato ocorreu na Rua Sabará, onde o rapaz foi atingido no rosto, na cabeça e no coração, enquanto a mulher foi ferida na perna.

De acordo com a Polícia, Daniel havia saído da cadeia recentemente.