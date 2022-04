O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, pediu a Eletronuclear para desligar as duas usinas nucleares do município por causa das chuvas. Nas últimas 48 horas, o estado registrou 16 mortes, oito em Angra, sete pessoas da mesma família em Paraty e uma em Mesquita, Baixada Fluminense.

Em vídeo postado nas redes sociais, solicitando o desligamento das usinas Angra 1 e Angra 2, Jordão alega que com as principais vias do município interditadas não seria possível colocar um plano de emergência em ação em caso de acidentes. “Com as estradas fechadas por causa das chuvas, estamos ilhados”, declarou.

O prefeito aguarda o governador Cláudio Castro para sobrevoar as áreas mais atingidas do município, como Monsuaba e Ilha Grande. Jordão pediu ao ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que e a CCR, concessionária da Rio-Santos, seja a responsável pela limpeza da rodovia.

Em Angra e Paraty, o Corpo de Bombeiros ainda procura ao menos 10 desaparecidos.

Foto: Reprodução das redes sociais