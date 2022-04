Morreu na madrugada deste domingo (dia 3), em Volta Redonda, o radialista Osvaldo Fernandes Filho. Aos 60 anos, Osvaldo estava internado no Hospital Regional, porém as causas do falecimento não foram divulgadas.

O corpo de Osvaldo Fernandes será velado a partir de 12h30 na Capela Mortuária, no Aterrado, e o sepultamento está marcado para as 15 horas no Cemitério do Retiro.

Foto: Reprodução