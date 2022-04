Com 99,25% dos votos, os trabalhadores reprovaram a proposta de renovação do Acordo Coletivo 2022/2023 apresentada pela empresa. Foram 5.906 votos, com 5.862 trabalhadores rejeitando a propostas, 34 votando sim e 10 brancos e nulos.

A votação desta sexta-feira(dia 8), na Praça Juarez Antunes, foi cercada de grande movimentação de trabalhadores que fazem parte do movimento grevista que, desde terça-feira (dia 5), realiza paralisações na Usina Presidente Vargas. A proposta previa reajuste salárial de 8,1% para aqueles com salário até R$ 3 mil. Para os trabalhadores com vencimento acima deste valor, o acréscimo salarial seria de 5%. A empresa oferece também uma carga extra no cartão alimentação, no valor de R$ 400, em maio e dezembro, e uma recarga de R$ 700 em maio, a título de banco de horas.

A proposta também contempla o piso salarial com reajuste de 4% e uma bonificação de 1.9 salário, já que não houve definição de metas e critérios do PPR.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa será comunicada oficialmente nas próximas horas com a solicitação da retomada da negociação.

