A CCR RioSP liberou nesta sexta-feira (dia 8), o tráfego parcial de veículos na BR-101 na região de Angra dos Reis, entre o km 447 e o km 464. Nesses locais, será implantado o sistema Pare e Siga, com liberação a cada meia hora para o tráfego de veículos. Haverá fechamentos programados de duas horas para a continuidade dos trabalhos das equipes de obra da concessionária que atuam nesses trechos e nas demais ocorrências críticas e de alta complexidade ao longo da BR-101, para em breve efetuar, a liberação total da rodovia. O local está devidamente sinalizado com cones. A retenção e a liberação dos veículos é feita pela Polícia Rodoviária Federal.

O tráfego nesses e outros locais poderá ser interditado em caso de chuvas ou outros fatores que comprometam segurança dos colaboradores que atuam nos locais e dos motoristas que trafegam na rodovia.

Trecho Fluminense

Em Mangaratiba, o tráfego flui por uma faixa no km 447. Já no 451 km, o tráfego fui no sistema Pare e Siga. Em Paraty, o motorista segue com tráfego fluindo em apenas 1 faixa nos km 520, km 543, km 578, km 597 e km 598. No km 592, em Patrimônio, o tráfego flui por um desvio no município para veículos de pequeno porte. Nesses locais, equipes trabalham na retirada do material (terra, rocha e árvores) que caiu sobre a pista.

O motorista que sai da cidade do Rio de Janeiro a caminho da cidade de Paraty, na divisa do estado, vai encontrar o tráfego fluindo em apenas um das faixas nos trechos citados, além de sistema PARE e SIGA, entre o bairro Camorim, em Angra dos Reis e Mangaratiba. Ao passar por esses pontos, o motorista deve respeitar a sinalização e redobrar a atenção, pois outros pequenos pontos de deslizamento foram registrados e estão sendo tratados pela concessionária.

Foto: Divulgação