A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (dia 14) dois rapazes, de 19 e 21 anos, suspeitos de espancar um homem e ameaçar a mulher dele de morte no mês passado, em Barra do Piraí. O crime aconteceu em frente a um restaurante, no bairro Santa Helena.

Segundo as investigações, o casal estava no estabelecimento junto com a filha, de três meses, e notaram que a dupla vendia drogas para crianças nos arredores. Indignado com a situação, o homem abordou os rapazes e acabou sendo agredido. Eles também ameaçaram a esposa de morte e depredaram o carro do casal, que estava estacionado em frente ao restaurante. A vítima foi socorrida e levada para um hospital.

Já os agressores foram localizados nos bairros Chalé e Dr. Mesquita e conduzidos para a 88ª DP, onde os agentes constataram que havia mandados de prisão expedido pela Justiça contra eles.

Os dois rapazes vão responder por associação para o tráfico, coação no curso do processo, lesão corporal, ameaça e dano. Somadas, as penas ultrapassam 15 anos de prisão.

Foto: Reprodução