A Região Sul Fluminense está com a possibilidade de ter um pré-canditado ao Governo do Estado do Rio, concorrendo como vice-governador. Trata-se de Fernando Vitorino, diretor de Extensão e Relações Comunitárias do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). Vitorino é uma das possibilidades para a chapa do Partido NOVO, que tem como pré-candidato o deputado federal Paulo Ganime.

Segundo o partido, Vitorino vem ganhando força por participar ativamente da montagem do Plano de Governo na área educacional. “O NOVO vem criando corpo com a forte articulação do também pré-candidato a deputado federal, o Engenheiro e Professor Leonardo Vidal, e conta ainda com Márcio Lins, ex-diretor executivo da CSN”.

Dayse Penna é outro nome que pode vir como canditada a deputada estadual.