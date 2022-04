O Volta Redonda recebe o Altos-PI neste domingo (dia 24), às 11h, no estádio Raulino de Oliveira. Vindo de um resultado negativo na rodada passada, o comandante Rogério Corrêa ressalta que a equipe conseguiu trabalhar e corrigir os erros que tiveram no Sul.

“Tivemos uma semana muito boa, conseguimos assimilar bem os erros que tivemos no Sul, os atletas corresponderam bem aos estímulos e espero que eles consigam colocar tudo em prática no domingo na hora do jogo. Agora também estamos voltando para uma grama natural, onde faz muita diferença em um jogo de futebol. O Altos tem uma boa equipe, vem se estruturando cada vez mais, contratou alguns jogadores, trocou o treinador, mas mantém um pouco do trabalho que tinha antes. Com certeza será um grande jogo para quem for assistir e espero que possamos fazer uma boa partida e sair de lá com a vitória”, destacou.

A partida diante do Altos poderá marcar a estreia do zagueiro Iran Sidny e do volante Mauro Gabriel, que estão regularizados e à disposição do técnico Rogério Corrêa.

Ingressos

Seguindo a promoção do mês de Abril, o torcedor que apresentar o ingresso do último jogo realizado em casa, pagará R$ 10 (meia-entrada).

Confira os pontos de venda dos ingressos:

– Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira – apenas no domingo, dia 24, a partir das 8h.

– As gratuidades para Volta Redonda e Altos-PI serão distribuídas no domingo, dia 24, a partir das 8h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.