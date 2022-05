O ex-prefeito de Volta Redonda e pré-candidato a deputado federal Baltazar recebeu alta hospitalar no sábado (dia 30) após dez dias internado em hospital particular da cidade, devido a uma obstrução intestinal. Foi necessário a realização de um procedimento cirúrgico para reverter o quadro.

“Estou me recuperando e me sentindo bem. Ainda preciso ter cuidado com a alimentação e fazer repouso. Sei que em casa estarei ainda mais bem cuidado. O maior presente é a vida!”, destacou o político.

Com desconforto abdominal, Baltazar foi internado no dia 20 de abril. A cirurgia para a desobstrução do intestino aconteceu dois dias depois. Por ser necessário fazer a reintrodução alimentar de maneira lenta, a alta só foi possível uma semana após o procedimento cirúrgico.

“Comecei a sentir um desconforto grande e achei melhor ir para o hospital. Com o diagnóstico da obstrução intestinal, foi necessário realizar um procedimento cirúrgico. Fui acompanhado pela equipe do Dr. Leonardo Formaggine e muito bem atendido por todos”, contou.

A obstrução de intestino

A obstrução é o bloqueio de parte do intestino delgado ou do intestino grosso impedindo a passagem de alimentos e enzimas digestivas impossibilitando o organismo de extrair nutrientes e descartar aquilo que não será aproveitado pelo corpo em forma de fezes. Esse entupimento pode ser provocado por uma série de fatores, incluindo a ingestão de alimentos secos e duros. O mesmo já aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro ao ingerir camarão. No caso de Baltazar, a obstrução foi devido a uma brida (tecidos fibrosos que se formam após procedimentos cirúrgicos ou inflamatórios) que provocou a dobra no intestino em consequência a uma antiga cirurgia de apêndice realizada na infância.