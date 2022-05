A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quinta-feira (dia 26), em Barra Mansa, um homem, de 40 anos, suspeito de praticar furto de automóvel no centro da cidade. Douglas de Freitas Matos foi preso no momento em que os agentes encontraram o carro roubado estacionado atrás de uma carreta, na via marginal da Dutra, na altura do bairro Monte Cristo.

A identificação do criminoso ocorreu quando os policiais perceberam um homem caminhando do outro lado da rodovia, sentido Jardim América. Outra característica que chamou a atenção dos agentes foi que Douglas manca de uma perna, por conta de um tiro que o atingiu.

Ao ver a viatura se aproximando, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e confessou o furto. O veículo estava sem a bateria, já que Douglas havia vendido para o proprietário de um ferro-velho do bairro Monte Cristo. O dono do estabelecimento também acabou preso, por receptação.