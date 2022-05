Em uma solenidade histórica, promovida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Volta Redonda, na noite de quarta-feira (dia 25), cerca de 50 profissionais da área de enfermagem da cidade e região foram homenageados pelo Legislativo com moções de louvor e aplauso, pela dedicação e pelo esforço na luta para salvar vidas dos pacientes que contraíram o vírus da Covid-19, ao longo dos últimos dois anos e meio. O evento contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas entre profissionais, estudantes de enfermagem, dirigentes de entidades ligadas à saúde, além de políticos locais.

A condução dos trabalhos foi exercida pelo presidente da Câmara, vereador Sidney Teixeira, o Dinho (Patriota), que também foi o responsável pela entrega das moções. “Foi uma noite extraordinária, onde tivemos a honra de homenagear profissionais dignos, que servem de exemplo para está profissão tão importante, e que fazem total diferença na vida de todos nós”, afirmou Sidney Dinho.

Também participaram a diretora do Centro de Desenvolvimento de Práticas Profissionais da Associação Brasileira de Enfermagem (Aben-RJ), Solange Gonçalves Belchior; da secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha; da presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro (Sindef-RJ), enfermeira Mônica Carris Armada, das diretoras do Sindenf-RJ, Líbia Bellusci, e da professora adjunta em Saúde Coletiva da UFRJ/ Macaé e associada Aben-RJ, Prof.ª Inês Leoneza de Souza. A mediação ficou a cargo de Paula Cristina da Silva Cavalcanti, representante da Aben do Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense.

A homenagem aos profissionais da enfermagem teve como objetivo reconhecer a missão realizada por eles que, nos últimos tempos, se desdobraram na incansável luta contra a pandemia do novo coronavírus, que assola o mundo. O evento aconteceu também de forma híbrida (on-line) por intermédio dos canais de Facebook e do Youtube do legislativo municipal, para toda a região do Médio Paraíba.

Foto: Divulgação