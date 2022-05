Pela primeira vez, o Brasil, em especial a cidade de Angra dos Reis, vai sediar o Campeonato Mundial de Jet-ski nas modalidades “Free Style”, “Endurance”, Navegação, corrida de larga distância, corrida em circuito fechado. O público esperado será de 5 mil pessoas, fomentando a economia local.

O evento, a ser realizado entre os dias 12 a 18 de setembro, na Praia Grande, já tem presença confirmada de 11 países: França, Itália, Espanha, Grécia, Bélgica, EUA, Chile, Uruguai, Argentina Paraguai e Brasil. Nos próximos dias, atletas amadores podem se inscrever pelo link www.thejetraid.com, e a taxa cobrada para essa categoria é de U$ 200.

Algumas estrelas do jet-ski também já confirmaram presença, como Jean Bruno Pastorello, atual campeão mundial de raids, além de campeões europeus. O brasileiro Bruno Jacob ainda não confirmou presença.

GRÉCIA

A primeira etapa de jet raid já tem data marcada e acontece entre os dias 6 a 12 de junho, na Grécia. Durante esse evento haverá ainda a divulgação do mundial de jet-ski em Angra dos Reis.

O jet raid é uma competição esportiva de jet-ski criada em 1998, na França, que começou com onze competidores. Atualmente são oito modalidades de competição em dois tipos de categorias.

O objetivo do jet raid é ser conhecido como o maior campeonato do mundo de jet-ski, como o Raid Dakar, uma competição do mais alto nível para os apaixonados por jet-ski, através das competições de lugares paradisíacos e exuberantes do mundo.

Serão sete categorias disputadas: Free Style, Endurance, Navegação, Corrida de larga distância, Corrida em circuito fechado, Velocidade e Corrida de melhor distância/consumo.

Divulgação / Prefeitura de Angra dos Reis