Morreu no começo da tarde desta segunda-feira (dia 6) no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, Rafael de Carvalho Garofalo, de 45 anos. Melão, como era conhecido, era um dos donos da revendedora de jornais e revistas da cidade e vinha sofrendo com diabetes.

A notícia de sua morte foi divulgada pelo filho, Ítalo Garofalo, por meio de redes sociais. “É com muita dor no coração que comunico, infelizmente, o falecimento do meu pai Rafael Garofalo. Sei que perante a morte não há nada que possamos fazer a não ser rezar e ficarmos unidos. O Melão partiu para sempre e é grande a dor que agora pesa no meu coração e da nossa família. Mas o que fica é o legado do grande homem que ele foi, de todas as coisas boas que ele fez e a marca eterna de um pai excepcional”, diz o comunicado.

O velório está sendo realizado na Capela Mortuária do Aterrado e o enterro está previsto para esta terça-feira (dia 7), em Barra Mansa.

Foto: Redes Sociais