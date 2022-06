A Prefeitura de Resende abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de médicos e técnicos em enfermagem para atuarem na rede municipal por um período determinado de tempo. Os interessados devem entregar a ficha de inscrição, currículo e documentos comprobatórios do dia 8 de junho até o dia 28 de junho, em dias úteis, no horário das 13h às 16h30, pessoalmente, na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Augusto Xavier de Lima, 251, bairro Jardim Jalisco.

Como prevê o edital, a contratação temporária é válida pelo período de 12 meses. A lista completa de cargos solicitados através do processo seletivo compreende: médico clínico geral, médico clínico geral plantão, médico pediatra plantão, médico do trabalho, médico hematologista, médico anestesista, médico cirurgião geral, médico intensivista, médico neurocirurgião, médico ortopedista e técnico em enfermagem. O número de vagas e a remuneração de cada área profissional podem ser conferidos no edital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, a contratação se dá devido a necessidade temporária de profissionais para que tenha a continuidade dos serviços públicos oferecidos à população na área da saúde. A gestão municipal ressalta que para que as contratações sejam efetivadas serão necessários a escolaridade exigida e são aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente.

Para participar do processo seletivo, os profissionais interessados devem seguir alguns requisitos, como ser brasileiro ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais; os homens estarem quite com o Serviço Militar; apresentar os documentos de RG e CPF; comprovante de residência; diploma correspondente ao cargo, entre outras exigências que podem ser conferidas na íntegra através do edital de convocação. Vale destacar também que a inscrição não será cobrada.

“O processo seletivo simplificado acontece em virtude da demanda do município por continuar aprimorando o atendimento e a qualidade dos serviços públicos de saúde oferecidos à população. Aguardamos a chegada destes profissionais para distribuí-los na rede municipal, de acordo com as demandas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, setor que reforça Resende como referência devido ao trabalho de excelência desenvolvido nos últimos anos. Quem tiver alguma dúvida pode e deve entrar em contato com a secretaria de Administração, além de poder conferir o edital no portal oficial da Prefeitura de Resende”, explicou o secretário de Administração, Kaio Márcio Resende de Paiva.

Todas as informações sobre o processo seletivo para profissionais da saúde e as folhas de inscrição estão no Boletim Oficial da Prefeitura de n°030, do dia 2 de julho de 2022. O número de telefone (24)3354-4115 também está disponível para mais informações. Os interessados podem encontrar o boletim através do link: https://resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/boletim_oficial.asp