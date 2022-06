Entre os dias 06 e 11 de junho, a Prefeitura de Vassouras está promovendo a Semana Municipal do Meio Ambiente. E para dar início às atividades, nesta segunda-feira (dia 06) a vice-prefeita da cidade, Rosi Silva, fez a abertura oficial do evento e falou da importância da iniciativa.

“Esse é um momento para reforçar a conscientização e o debate sobre a preservação do Meio Ambiente. Durante a semana vamos debater atitudes e ações que devemos seguir ao longo dos próximos anos. Tivemos grandes conquistas na recuperação e preservação e precisamos fazer a nossa parte todos os dias para garantir a sustenabilidade das próximas gerações”, afirmou Rosi.

Durante a semana, a Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, vai desenvolver uma série de atividades para promover e conscientizar a população sobre a importância de se preservar os diferentes tipos de ecossistemas e desenvolver debates produtivos em torno do assunto.

“É importante debater e trazer informações sobre esse tema. Temos que ter, cada vez mais, agentes multiplicadores para que eles possam estar sempre atentos as ações de prevenção com atitudes simples no dia-a-dia”, afirmou o Secretário da pasta, Danilo Pereira.

A abertura aconteceu na Sala Carlos Vereza, na Prefeitura, e contou com a presença da secretária de Educação, Magda Sayão Capute; do Cmdt do 22º Batalhão do Corpo de Bombeiros, 1º Ten. Lucas Menezes; e da analista de Meio Ambiente da Universidade de Vassoura, Mariana Corrêa. Alunos das escolas municipais Prefeito Severino Ananias Dias e Pedro Ivo da Costa e do CEC Planeta Criança também estiveram presentes.

Após a abertura, os participantes assistiram a uma palestra ministrada pelo professor Denis Uilliam sobre Resíduos Sólidos Urbanos e Coleta Seletiva.

Fotos de Nycollas François

