Um homem identificado como Júlio Cesar Rodrigues Silva, de 26 anos, foi encontrado morto no bairro São Domingos, em Barra Mansa. O corpo foi achado por populares na manhã de terça (dia 21).

Segundo a Polícia Militar, Julio era suspeito de furtos, com passagens pela delegacia de Barra Mansa. A perícia da Polícia Civil constatou que ele levou cinco tiros, sendo dois na face, um no pescoço, outro no tórax e um na mão esquerda. O calibre da arma usada no crime não foi identificado. A Polícia Civil ainda não tem suspeitos do homicídio.