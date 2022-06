A Polícia Federal prendeu, em flagrante, na madrugada de terça-feira (dia 21), dois homens, de 28 e 47 anos, que transportavam 20kg de pasta base de cocaína de São Paulo para o Rio de Janeiro, no interior de um veículo.

A abordagem realizada pelos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na região de Piraí, e contou com o apoio do cão farejador Apollo para localização da droga, oculta no porta malas do veículo.

Os presos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderão pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Divulgação PF