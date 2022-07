Um rapaz, de 26 anos, foi baleado na madrugada deste sábado (dia 2), ao sair de uma boate na Rua Senador Pinheiro Machado, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido atingida no tornozelo.

O jovem foi socorrido e levado por amigos para o Hospital São João Batista, que não deu informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda), que ainda não tem um suspeito de ter efetuado os disparos.